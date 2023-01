QR-Code ermöglicht Zeitreise in Kirchlengern

Das Fachwerkhaus Knollmann an der Schlossstraße dürfte zu den ältesten Gebäuden in Kirchlengern zählen, stammt es doch aus dem Jahr 1693. Noch älter ist die Stiftskirche in Stift Quernheim – das erste Gotteshaus entstand hier ab 1171. Wer bislang etwas über die Geschichte dieser oder anderer historischer Gebäude in der Elsegemeinde erfahren wollte, musste in entsprechenden Fachbüchern nachschlagen. Künftig soll das weitaus einfacher gehen.

Denn an zwölf Denkmälern in Kirchlengern soll die „Zeitreise 24/7“ erlebbar werden. Also an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr. Vor oder direkt an den Gebäuden ermöglicht das eine quadratische Plakette mit einem sogenannten QR-Code. Moderne Mobilfunkgeräte, Smartphones, können mit einem kleinen Programm diese Plaketten entschlüsseln. Nutzer hören so die Geschichte des jeweiligen Denkmals und können sich auch einige Fotos und weiterführende Infos dazu ansehen.