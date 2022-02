Radarfalle blitzt Vater und Tochter

Tempo-Messung an Seniorenheim in Kirchlengern: 60 Raser erwischt – mehrere Fahrer müssen „Lappen“ abgeben

Kirchlengern/Rödinghausen

Das war mal ein regelrechtes „Blitzlichtgewitter“: Binnen kurzer Zeit hat die Polizei in einer Tempo-30-Zone in Kirchlengern gleich 60 Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die deutlich zu schnell unterwegs gewesen sind. Kurios: auch zwei Mitglieder der selben Familie rasten kurz nacheinander in die Radarfalle.

Von Daniel Salmon