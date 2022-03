Raubbau an heimischer Natur?

Kirchlengern: Kritik an Fällaktion in gemeindeeigenem Wald

Sie sind entsetzt, sie sind wütend – Anwohner am Wald am Reesberg. Der Grund: In dem immerhin etwa acht Hektar großen Waldstück, das der Gemeinde Kirchlengern gehört, sind seit Dezember zahllose Bäume gefällt worden. Hier sei ein zerstörerischer Eingriff in einen naturnahen Lebensraum vorgenommen worden, so die Kritik.

Von Hilko Raske