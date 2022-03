Raus aus der Illegalität

Die CDU möchte Graffiti-Künstler unterstützen. So haben die Christdemokraten einen Antrag gestellt: Die Gemeinde möge prüfen, ob sie Wände zur Verfügung stellen können, auf denen die Sprayer legal sprühen können.

CDU Kirchlengern will Graffitikünstler unterstützen – Gemeinde verweist auf bestehende Angebote

Für die einen sind es nur Schmierereien, für die anderen eine alternative Form von Kunst. Die Rede ist von Graffiti. Werden sie ohne Erlaubnis beispielsweise auf Hauswände gesprayt, sind sie eine Sachbeschädigung und somit strafbar. Um Graffitikünstlern die Möglichkeit zu geben, ganz legal zu sprayen, hat die CDU Kirchlengern den Antrag gestellt, dass die Verwaltung prüfen soll, ob an geeigneten Orten in der Elsegemeinde Wände zur Verfügung gestellt werden können, um die legale Möglichkeit der Graffiti-Kunst und -Kultur zu fördern. Über dieses Thema diskutierte am Donnerstagabend der zuständige Ausschuss für Schule, Jugend und Kultur.