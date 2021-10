Scherben sorgen für Ärger

Skaten ist bei Jugendlichen als Freizeitbeschäftigung beliebt. Und wenn dann auch noch eine Halfpipe oder Rampen zur Verfügung stehen, lassen sich diverse Skateboardtricks gut einüben.

Die Gemeinde Kirchlengern hat schon vor Jahren auf diesen Trend reagiert. Unter der Brücke der Bundesstraße 239n gibt es eine Skateranlage, die von den Jugendlichen gut angenommen wird. Allerdings gehen nicht alle Besucher mit der Anlage pfleglich um. Sie hat sich zum Treffpunkt für eine ganz bestimmte Klientel entwickelt. Trinkgelage sorgen für Ärger – und die Scherben, die zurückbleiben, sind zudem richtig gefährlich.

„Seit mehr als zehn Jahren gibt es nun die Skateranlage. Und wir ärgern uns regelmäßig über diejenigen, die den Platz für Partys missbrauchen“, sagt Michael Höke, der bei der Gemeinde dafür zuständig. In den sozialen Medien werde immer wieder einmal über diese „Zweckentfremdung“ berichtet, so Höke.

Die Verwaltung habe darauf reagiert. Zweimal in der Woche – jeweils am Montag- und Donnerstagmorgen – werde die Anlage vom Bauhof gesäubert und die Hinterlassenschaft entfernt. „Uns ist bekannt, dass hier mit schöner Regelmäßigkeit Partys veranstaltet werden.“ Es fänden deshalb stichprobenartig Kontrollen zu späterer Stunde von Seiten der Gemeinde statt. „Die werden natürlich unregelmäßig durchgeführt. So wollen wir vermeiden, dass sich ‚Partygänger‘ darauf einstellen können.“

Auch die Polizei sei zwischenzeitlich informiert worden und habe diesen Abschnitt in ihre Streifen eingebaut. Letztlich müsse aber der Steuerzahler für das Fehlverhalten aufkommen.

„Leider ist es so, dass die Anlage in der letzten Zeit demoliert wurde. Wir mussten das Areal sogar kurzfristig absperren, haben die Anlage aber wieder in Betrieb nehmen können.“ Höke kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn er sieht, wie dieses öffentliche Freizeitangebot immer wieder Spuren von Vandalismus aufweist. „Ich finde das sehr schade für die jugendlichen Nutzer, die Sportangebot wahrnehmen und hier skaten wollen. Einige schwarze Schafe schaden so anderen.“ Gegen Corona gebe es eine Impfe, gegen Dummheit aber nicht, hält Michael Höke fest.

Aufgrund des Standortes – es gibt keine direkten Nachbarn, die Umgehungsstraße sorgt zudem für einen relativ hohen Geräuschpegel – fehle einfach die soziale Kontrolle, die normalerweise dafür sorge, dass öffentlich zugängliche Sportangebote pfleglich behandelt würden.

„Andererseits werden so aber auch keine Nachbarn belästigt“, gewinnt er dem Ganzen noch etwas Positives ab. Wenn allerdings jemand dort mehrfach unangenehm auffalle und die entsprechende Person namentlich bekannt sei, drohten entsprechende rechtliche Konsequenzen, stellt er klar.