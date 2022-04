Seilspringen hält gesund

Grundschulverband Elseaue nimmt an Projekt der Deutschen Herzstiftung teil – Kinder für Bewegung begeistern

Kirchlengern

Seilspringen war früher auf Schulhöfen sehr beliebt. Dass Seilspringen aber nicht nur eine kurzweilige Beschäftigung in den Pausen ist, sondern in der sportlichen Variante „Rope Skipping“ in hohem Maße die Gesundheit fördert, ist inzwischen wissenschaftlich anerkannt.

Von Hilko Raske