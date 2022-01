Solariumsbrand hat weitreichende Folgen

Einsatz der Feuerwehr Kirchlengern – Apotheke in Mitleidenschaft gezogen

Kirchlengern

Ein Brand in einem Sonnenstudio an der Fiemerstraße hat am vergangenen Sonntagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr Kirchlengern geführt. Passanten alarmierten die Feuerwehr um 21.15 Uhr, weil Rauch aus dem Erdgeschoss des Hauses Fiemerstraße 2 drang.

Von Hilko Raske