SPD fordert mehr Geld für Straßeninstandhaltung

Kirchlengern

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Straßen und Verkehr in Kirchlengern hatte sich nach Angaben der heimischen Sozialdemokraten über die Fraktionsgrenzen hinweg Unmut über die relativ geringe Summe geregt, die die Verwaltung für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen in den Haushaltsentwurf eingestellt hat. Die SPD will in der Sache nun gegensteuern.