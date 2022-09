Silke Waldmann, Oliver Lüking und Ingo Scheiding vor der konventionellen Heizungsanlage im Sportlerheim „Friedenstal“ in Stift Quernheim.

Hierzu müsse als erster Schritt ein „Heizungskataster“ aller kommunalen Gebäude der Gemeinde Kirchlengern erstellt werden, dass die jeweiligen Formen der Wärmegewinnung und Warmwassererzeugung, verbunden mit dem Alter und der Größe der jeweiligen Anlage, darstellt.

Zusätzliche Informationen, wie beispielsweise eine gleichzeitige oder spätere energetische Sanierung der Gebäude, müssten mit in die Entscheidung zur Sanierung einfließen. Auch das fordert die SPD-Fraktion Kirchlengern angesichts der rasant steigenden Energiepreise sowie dem Ziel der Bundesregierung, den Energieverbrauch um 20 Prozent zu reduzieren.

Ziele sind wichtig

„Ziele zu formulieren ist gut, entscheidend ist jedoch deren Umsetzung. Diese findet vor Ort statt. In den Kommunen, den Betrieben und den privaten Haushalten“, so SPD-Fraktionschef Oliver Lüking mit Blick auf die Herausforderungen im Winter 2022/2023 und darüber hinaus. „Nicht nur der Klimawandel, auch die aktuelle Situation in der Ukraine und deren Auswirkungen zeigen, dass wir energetisch vor sehr großen Herausforderungen und Umbrüchen stehen.

Der Einsatz von fossilen Brennstoffen zur Wärmegewinnung muss möglichst schnell reduziert bzw. beendet werden“, so Vizefraktionschef Ingo Scheiding. Bund und Länder hätten dieses erkannt und böten teilweise hohe Förderungen an, um alte, ineffiziente Heizungsanlagen auszutauschen. Neben der ökologischen Verantwortung der Kommune spiele auch der ökonomische Faktor eine immer größere Rolle.

Analog zu Mustergärten

Die sachkundige Bürgerin Silke Waldmann aus Südlengern betont, dass hier die Vorbildfunktion der Gemeinde Kirchlengern gefragt sei. „Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten bei der Nutzung regenerativer Energien demonstrieren. Wir können nicht erwarten, dass im Privatem investiert wird und die Kommune nichts tut. Analog zu den Mustergärten müssen wir zeigen, was technisch umsetzbar und ökonomisch sinnvoll ist“.

Finanzieller Kraftakt

„Die Sanierung der gemeindlichen Heizungsanlagen wird ein finanzieller Kraftakt werden. Die Notwendigkeit ist aber unbestritten, zumal Klimaschutz und Energie sparen auch Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge ist“, so abschließend Oliver Lüking und Ingo Scheiding.