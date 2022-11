SPD Kirchlengern: Grundsteuern könnten 2023 gesenkt werden

„Vor 11 Monaten wollten CDU, UWG und FDP die Steuern 2022 noch erhöhen. Nur durch das geschlossene Verhalten von SPD und Grünen konnte dies verhindert und zumindest erreicht werden, dass die Steuersätze auf dem alten Niveau geblieben sind. Jetzt sieht es so aus, dass zumindest UWG und FDP bereit sind, zusammen mit meiner Fraktion durch eine Senkung der Steuern für eine spürbare Entlastung für die Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen“, so SPD-Fraktionschef Oliver Lüking zur Ankündigung von UWG und FDP, dieses Ziel zu verfolgen.

Spürbar im Geldbeutel

„Wichtig ist, dass die Senkung nicht nur symbolisch sein wird, sondern sich spürbar im Geldbeutel der Menschen bemerkbar macht. Wie hoch die Senkung ausfallen kann, darüber werden wir in den kommenden Wochen mit allen, die dies auch anstreben, reden“, so Lüking weiter.

Vize-Fraktionschef Ingo Scheiding weist in diesem Zusammenhang auf die Millionenüberschüsse der Gemeinde in den vergangenen Jahren hin. „Es ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger, dass wir eingesammelt und auch in unsere Rücklage gesteckt haben. Gerade in Zeiten wie diesen sind wir verpflichtet, es denjenigen zurückzugeben, die es jetzt brauchen. Und das machen wir am sinnvollsten dadurch, dass wir die Abgaben der Menschen deutlich senken. Das hilft den Grundstückseigentümern genauso wie den Mieterinnen und Mietern, die die Grundsteuern über ihre Nebenkostenabrechnung tragen müssen“.

Langfristwirkung im Fokus

Für Günter Stuke, stellvertretender Bürgermeister, steht neben dem kurzfristigen Effekt insbesondere auch die Langfristwirkung im Fokus. „Wenn wir die Steuern jetzt senken, dann darf das nicht nur ein Einmaleffekt sein. Wichtig ist, dass wir die Senkung dann auch über mehrere Jahre beibehalten. Auch das werden wir bei den anstehenden Diskussionen einbringen“.

Gespräche mit Parteien

Abschließend zeigt sich Fraktionschef Oliver Lüking optimistisch, dass die Gespräche mit den anderen Parteien und Gruppierungen zu einem guten Ergebnis führen werden. „Ich gehe davon aus, dass sich auch die CDU einer Senkung nicht in den Weg stellt und sich uns anschließt, auch wenn sie vor elf Monaten sogar noch erhöhen wollte. SPD, UWG und FDP sind bereit dazu. Die Grünen haben sich vor einem Jahr auch gegen eine Erhöhung ausgesprochen. Eine Mehrheit sollte also zustande kommen“, so abschließend Oliver Lüking.