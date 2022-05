SPD will Ortsausgang von Klosterbauerschaft versetzen

Zwischen Klosterbauerschaft und dem Hüllhorster Ortsteil Oberbauerschaft verläuft die Oberbauerschafter Straße. Hier dürfen Verkehrsteilnehmer mit 100 km/h fahren. Die SPD in Kirchlengern will das für ein Teilstück der Straße ändern - und schlägt unter anderem vor, das Ortsschild zu versetzen.

Nach Ansicht der Fraktion besteht für die Oberbauerschafter Straße in Kirchlengern Handlungsbedarf

Der Ortsausgang von Klosterbauerschaft liegt nur wenige Meter hinter der Einmündung der Wiesenkampstraße. Ab hier dürfen Verkehrsteilnehmer mit 100 km/h durch die Kurven fahren. Die SPD will das ändern und hat einen Antrag gestellt.

Wer von Klosterbauerschaft nach Oberbauerschaft in Hüllhorst fahren will, der nutzt dafür vermutlich die Oberbauerschafter Straße. Die von Bäumen gesäumte, kurvige Strecke führt außerorts in Richtung Hüllhorst.