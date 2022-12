Sporthalle soll umfassend saniert werden

Kirchlengern

Dass sie nicht nur ein Ort fürs Turnen, sondern auch eine Multifunktionshalle ist, hat die Sporthalle an der Gesamtschule Kirchlengern während der vergangenen Monate zu Genüge bewiesen. Regelmäßig tagten in Coronazeiten hier Gemeinderat und diverse Ausschüsse. Das Gebäude ist allerdings in die Jahre gekommen – und als Augenweide kann man es auch nicht bezeichnen. Nun soll es aufwendig saniert werden.

Von Hilko Raske