Sportplätze unter die Lupe genommen

Der Sport genießt in der Elsegemeinde traditionell einen hohen Stellenwert. Über den Zustand der Außensportanlagen informierte sich nun der Sportausschuss der Gemeinde Kirchlengern.

Ausschussmitglieder unterwegs bei den Vereinen in Kirchlengern – kaum nennenswerte Defizite

Auf Einladung vom Vorsitzenden Ingo Scheiding nahmen die Mitglieder die Sportplätze sowie die Tennisanlage genauer „unter die Lupe“. Selbstverständlich waren auch die Vertreter der Vereine vor Ort und berichteten über kleinere und größere Probleme.

Unisono wurde die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Gemeinde Kirchlengern gelobt. Der VfL Klosterbauerschaft regte an, nach der Installation der Flutlichtanlage sowie des Zaunes sich nun den Zuschauerbereichen zu widmen und über eine Befestigung nachzudenken. Tina Lüking, Vertreterin des Senioren- und Behindertenbeirates, wies auf die Treppe zu den Umkleidekabinen hin. „Die Gitter der Metallstufen stellen aufgrund der großen Löcher eine Gefahrenquelle dar. Hier sollte über einen Austausch nachgedacht werden“, so Tina Lüking. Bestätigt wurde diese Einschätzung auch von der sachkundigen Bürgerin Silke Waldmann, die die Mädchenmannschaft auf dem Platz in Klosterbauerschaft trainiert.

Ganz im Zeichen der 100-Jahr-Feier des Vereins stand der Besuch beim BV 21 Stift Quernheim. Kleinere Arbeiten am Zaun werden nach Auskunft von Fachbereichsleiter Michael Höke bis Mai erledigt sein, so dass den Feierlichkeiten nichts mehr im Wege stehen wird. Insbesondere die vielfältigen Eigenleistungen des Vereins fanden große Anerkennung bei den Ausschussmitgliedern.

Kurz gestaltete sich der Besuch am Sportplatz „In der Mark“. Nennenswerte Defizite konnten nicht festgestellt werden.

„Wann wird die Traglufthalle des Tennisvereins in Betrieb gehen“? Diese Frage stellte Ingo Scheiding gleich zu Beginn des Besuches. Gerne hätte Volker Ahring, Vorsitzender des Tennisvereins, diese Frage beantwortet. Obwohl seitens des Vereins wie auch seitens der Gemeinde Kirchlengern alle Formalitäten erledigt sind, macht die übergeordnete Bürokratie ihren Namen mal wieder alle Ehre. „Es ist schon frustrierend, wie die Bürokratie dem ehrenamtlichen Engagement immer wieder Steine in den Weg legt. Nicht nur die Zeitverzögerung ist ärgerlich. Insbesondere die Baukostensteigerung macht uns Sorgen“, so Volker Ahring, der hofft, dass es zum Herbst hin endlich losgehen wird.

Den Abschluss der Sportstättenbereisung bildete die Anlage von RW Kirchlengern. Jörg Große-Wortmann, Vorsitzender des Vereins, wies auf den enormen Zulauf insbesondere im Bereich der Minikicker hin. Hier würde sich der Verein über spezielle kleine Tore von Seiten der Gemeinde sehr freuen.