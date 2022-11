Statt nichts nun 275 Euro pro Monat

Kirchlengern will Schiedsleuten erstmals eine Aufwandsentschädigung zahlen

Kirchlengern

Streit in der Nachbarschaft kommt gar nicht so selten vor. Bevor ein solcher Konflikt vor dem Gericht landet, versuchen Schiedsleute, hier zu schlichten und eine Lösung zu finden. In Kirchlengern gibt es zwei davon. Bislang erhielten sie keine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement. Das soll sich nun ändern – und zwar mit einem Betrag, der deutlich über dem anderer Kommunen liegt.

Von Hilko Raske