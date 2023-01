Stillstand beim Radwegekonzept Kirchlengern?

Ende August des vergangenen Jahres ist das Radwegekonzept für die Gemeinde Kirchlengern im zuständigen Fachausschuss vorgestellt worden. Vorausgegangen war eine intensive Beteiligung der Bürger, welche durch Vorschläge, Kommentare und „Likes“ maßgeblich zur Erstellung des Konzeptes beigetragen haben. Herausgekommen ist ein umfangreicher Bericht, welcher in die Fraktionen zur weiteren Beratung verwiesen wurde. Doch wie geht es nun weiter?

SPD will Bürgerschaft bei Umsetzung mit einbeziehen

Ende August präsentierte die Gemeinde ein Radwegekonzept für Kirchlengern. Für die Realisierung sollte ein Gremium verantwortlich sein, in dem auch Vertreter aus der Bürgerschaft sitzen, so die SPD Kirchlengern.

„Seit dem Verweisungsbeschluss hat sich wenig getan. Das Interesse der Bürger an einer Umsetzung ist jedoch nach wie vor sehr groß. Dies zeigen Anfragen, welche die SPD-Fraktion erreicht haben“, sagt SPD-Fraktionschef Oliver Lüking. Damit das vorgelegte Radwegekonzept nicht dauerhaft in der Schublade verschwinde, müsse zeitnah an einer Umsetzung der dargestellten Maßnahmen gearbeitet werden.