Straßenverkehrsamt wird zur Kunstgalerie

Kirchlengern

Das Straßenverkehrsamt in Kirchlengern ist aktuell nicht nur eine Behörde. Der Kreis Herford hat für einige Wochen die sonst tristen Wände der Flure als Ausstellungsfläche für Kunstschaffende zur Verfügung gestellt. So hat die in Hiddenhausen lebende Künstlerin Sandra Kühn jetzt die Möglichkeit, in dem stark frequentierten Vorzimmerbereich des Straßenverkehrsamtes ihre Werke zu präsentieren.

Von Peter Schubert