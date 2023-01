Streit um Steuerentlastung setzt sich fort

„Die Gemeinde Kirchlengern hat in den letzten Jahren Überschüsse von über 12 Millionen Euro erzielt, und auch in der letzten Ratssitzung stellte der Kämmerer einen Überschuss von 4,8 Millionen Euro allein für das Jahr 2022 in Aussicht. Dennoch lehnte eine knappe Mehrheit von Bürgermeister, CDU und Grüne, einen von der UWG und FDP gestellten Antrag für eine Steuerentlastung in Höhe von 3 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024 ab. Gerade jetzt, wo Inflation, hohe Mieten und hohe Energiekosten vielen Bürgerinnen und Bürgern arg zu schaffen machen“, sagt Schmale.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert