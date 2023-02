Strom vom Balkon liegt im Trend

Die steigenden Energiekosten bedeuten für viele Haushalte ein enorme finanzielle Belastung. Um die Kosten langfristig etwas zu senken, lohnen sich möglicherweise Photovoltaik-Kleinanlagen, auch Balkonkraftwerke genannt. Die Installation dieser Anlagen wird von der Gemeinde Kirchlengern seit dem 1. September 2022 gefördert. Das kommt bei den Bürgern der Elsegemeinde so gut an, dass der Fördertopf nun noch einmal deutlich aufgestockt werden soll.

75.000 Euro hat die Gemeinde bereits zur Verfügung gestellt. Die Förderung umfasst Zuschüsse in Höhe von 300 Euro pro Anlage. Somit konnten insgesamt 250 Anlagen gefördert werden. Und die Nachfrage nach derartigen Kleinanlagen sei vorhanden, sagte damals Fachbereichsleiter Michael Doemke. Mit dieser Einschätzung lag er richtig. So sind in den vergangenen Monaten 250 Anträge eingegangen und bewilligt worden. Bis heute sind 18.300 Euro ausgezahlt worden.