Süßes Dankeschön für Grundschüler in Kirchlengern

Dass sich lokale Traditionen in einer modernen und ansprechende Form präsentieren lassen, haben nun Mädchen und Jungen der Grundschule in Stift Quernheim bewiesen. Mit Musik und vielen Tanzvorführungen feierten sie den Hedewigte-Tag in der Sporthalle ihrer Schule. Als Dank gab es ein süßes Dankeschön: die „Hedewigte“.

Seit 1970 wird die alte Tradition des Hedewigte-Tages an den Grundschulen im Norden der Gemeinde Kirchlengern gefeiert, seit einiger Zeit im jährlichen Wechsel zwischen der Grundschule Stift Quernheim mit der Förderschule Arche. Die Namensgeberin dieser Tradition, Hedwig Lucie Beate von Korff, war im 17. Jahrhundert eines der „Fräuleins“ auf dem damaligen evangelisch-lutherischen Damenstift Stift Quernheim. Alte Dokumente berichten von einer besonderen Wohltätigkeit der guten Hedwig. So soll die Stiftsdame zu jedem Fastnachtsdienstag süße Brötchen an ärmere Kinder verteilt haben soll. Der Grund: Die Eltern hätten sich zu Fasching finanziell derart verausgabt, dass ihre Sprösslinge in der Folge Hunger litten.