Theatergruppe Südlengern zeigt aktuelles Stück

Kirchlengern

„Ein genialer Plan“: So heißt das aktuelle Stück der Theatergruppe Südlengern. Die Theatergruppe führt die Kriminalkomödie am 4. Dezember um 14.30 Uhr im Rahmen der Reihe „Kultur im Forum“ in der Erich Kästner-Gesamtschule, In der Mark 30 in Kirchlengern auf. Einlass ist bereits ab 14 Uhr. In der Pause bieten die Landfrauen Kaffee und Kuchen an.