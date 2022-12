Traumatisierter Kriegsveteran handelte im Wahn

Auf den ersten Blick ist es ein Polizeieinsatz, der so aus dem Ruder gelaufen ist, dass sich sogar die Landespolitik damit beschäftigte. Auf den zweiten Blick ist es noch etwas ganz anderes: In der Nacht zum 1. Dezember 2021 ist der Ukraine-Krieg in Kirchlengern angekommen. Durch einen traumatisierten Veteran der Kämpfe von 2014.

Ukrainer verletzt Polizisten in Kirchlengern: Gericht verfügt Einweisung in die Psychiatrie

An der Lübbecker Straße in Kirchlengern, unweit der dortigen Tankstelle, hatte der 30-Jährige vor knapp einem Jahr die Polizisten angegriffen.

Wie berichtet, hatte in jener Nacht ein jetzt 30 Jahre alter, psychisch kranker Mann in Kirchlengern in einem Mehrfamilienhaus „randaliert“. Er selbst wähnte sich auf einer Mission, seine Freundin zu retten. Der nachfolgende Versuch mehrerer Polizisten, die Personalien des Täters festzustellen, endete in einem Fiasko: Drei Beamte kamen verletzt ins Krankenhaus, einer von ihnen sogar mit einer Gehirnblutung – der 30-Jährige ebenfalls und danach für kurze Zeit in die Psychiatrie. Der Prozess, der jetzt vor dem Landgericht Bielefeld gegen den Ukrainer geführt wurde, sollte die Sache strafrechtlich gar nicht ahnden: Die Staatsanwaltschaft ging von vornherein davon aus, dass der 30-Jährige zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen war.