Trecker, Zeltfete und Bauernmarkt in Kirchlengern

Kirchlengern

Schon von weitem ist der riesige Stroh-Trecker mit Anhänger unterhalb der Tankstelle Hempelmann am Hüller Kreuz in Kirchlengern zu sehen. Mit seinem riesigen Werbebanner weist er Vorbeifahrende auf den 7. Feldtag der Schlüterfreunde OWL am 20. und 21. August auf dem Hof Schlüter hin.

Von Sonja Töbing