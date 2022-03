Üben für das Seepferdchen

Etwa zwei Jahre blieb das Freizeitbad Aqua Fun in Kirchlengern geschlossen. Das Bad wurde in Teilen abgerissen, der Hallenbereich komplett neu gebaut. Der besonders für Kinder wichtige Schwimmunterricht war nicht mehr möglich. Seit der Neueröffnung vor knapp einem Monat können jedoch ab sofort wieder Schwimmkurse für den Nachwuchs angeboten werden.

Und die Nachfrage danach ist enorm, sagt Eike Henke, stellvertretender Leiter des Freizeitbades. „Momentan sind wir vollkommen ausgebucht. Zu einem war coronabedingt in den vergangenen Monaten in allen Schwimmbädern ein regulärer Schwimmunterricht nicht möglich. Und zum anderen konnten wir hier in Kirchlengern durch dem Umbau keinerlei Betrieb durchführen.“