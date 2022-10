Unbekannter feuert Bleigeschosse auf Katzen ab

Wer schießt in Südlengern auf Katzen? Zwei Vierbeiner waren in den vergangenen Wochen ins Tierärztliche Zentrum Quernheim eingeliefert worden. „Allerdings nicht wegen der Schusswunden, sondern wegen einer Bleivergiftung durch die Projektile“, erklärt Karl-Heinz Herrmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tierklinik. Wären sie nicht operiert und behandelt worden, wären die Katzen elendiglich gestorben.

Zwei Vorfälle in Kirchlengern - OPs retteten Vierbeiner

Tierfreunde in Kirchlengern sind in Sorge: Wer hat es im Ortsteil Südlengern auf freilaufende Katzen abgesehen und Bleigeschosse auf sie abgefeuert?

Der 66-Jährige und seine Mitstreiter sind erschüttert über die Vorfälle. „Ich gehe davon aus, dass die Katzen von ein und demselben Schützen verletzt wurden. Aber wer macht so etwas nur?“, will er wissen und zugleich Katzenhalter im Süden Kirchlengerns auf die Schussattacken aufmerksam machen. Denn er weiß: „Die Schusswunden selbst werden vielleicht gar nicht sofort bemerkt. Stattdessen gehen die Tiere an der Vergiftung zugrunde.“