Unterwegs auf der Daten-Autobahn

Schnelles Internet per Glasfaser – diese Möglichkeit besteht für zahlreiche Haushalte in der Gemeinde Kirchlengern. Bis diesen Samstag, 6. November, müssen in den entsprechenden Gebieten aber 40 Prozent der potenziellen Kunden sich bereit erklärt haben.

Damit sollen unter anderem in Zukunft die Feuerwehrgerätehäuser in Südlengern, Kirchlengern, Mitte und Stift Quernheim, die Grundschulen in Südlengern, Kirchlengern und Stift Quernheim sowie das Jugendzentrum, Turnhallen, der Bauhof, das Aqua Fun, die Bücherei, das Abwasserwerk und das Rathaus an die Datenautobahn angeschlossen werden.