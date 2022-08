Volle Eingangsklassen in Stift Quernheim

Die Zahl der Kinder, die in der Gemeinde Kirchlengern eingeschult werden, steigt seit Jahren kontinuierlich. Waren es vor etlichen Jahren 95 Jungen und Mädchen, die in die erste Klasse kamen, sind es zum Schuljahr 2022/23 inzwischen 171. Das zeigt, dass Kirchlengern dem demografischen Wandel trotzt. Allerdings hat diese generell erfreuliche Entwicklung auch Nachteile - manche Eingangsklassen sind proppevoll.

Zahl der Grundschüler nimmt in Kirchlengern seit Jahren zu

In Kirchlengern nimmt die Zahl der Erstklässler seit Jahren kontinuierlich zu. An der Grundschule Stift Quernheim führt das dazu, dass es zwei Eingangsklassen mit je 28 Kindern gibt. Die Klassengröße wird dabei vom NRW-Schulgesetz vorgegeben.

Weshalb besuchen zum Beispiel an der Grundschule Südlengern nur 21 beziehungsweise 23 Kinder die neuen ersten Klassen, während es in beiden Eingangsklassen in Stift Quernheim jeweils 28 I-Dötze sind? Bei den Eltern im Norden der Elsegemeinde sorgt das ein wenig für Unmut. Eine Antwort darauf haben nun der zuständige Fachbereichsleiter Michael Höke und Bürgermeister Rüdiger Meier gegeben.