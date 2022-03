„Vorerst keinen Ausbau beschließen“

Abschaffung der Straßenbaubeiträge nach Landtagswahl wahrscheinlich – SPD Kirchlengern will Sicherheit für Betroffene

Kirchlengern

Straßenbaubeiträge sorgen bei betroffenen Anliegern stets für Ärger. In den vergangenen Jahren ist deshalb mehrfach gefordert worden, dass auch in NRW diese Beiträge abgeschafft werden. Jetzt scheint Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Die SPD Kirchlengern fordert deshalb vorausschauendes Handeln auf kommunaler Ebene.