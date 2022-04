Ein ruhiger Start ins Osterwochenende sieht anders aus: Zu gleich zwei Einsätzen musste die Feuerwehr Kirchlengern am späten Karfreitagabend ausrücken. In beiden Fällen liegt der Verdacht nahe, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Um 21.15 Uhr erfolgte die erste Alarmierung. „Es sollte eine Hecke an einem leerstehenden Haus an der Lübbecker Straße brennen“, sagt Frank Rieke, Chef der Feuerwehr Kirchlengern, der den Einsatz leitete. Tatsächlich aber stand im Garten des Haus, das sich direkt gegenüber einer Tankstelle befindet, eine Hütte lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften aus den Löschgruppen Kirchlengern-Mitte und Kirchlengern-Ort aus, wurde dabei von der Hauptamtlichen Wache Bünde unterstützt. Die Brandbekämpfer starteten umgehend einen massiven Löschangriff.