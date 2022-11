Warnstreik auch bei Hettich in Kirchlengern

Tarifkonflikt in der Elektro- und Metall-Branche: Gewerkschaft fordert 8 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte

Kirchlengern

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie um eine achtprozentige Entgelterhöhung für Arbeitnehmer erhöhte die IG Metall erneut den Druck. Am Kirchlengeraner Hettich-Werk legten am Donnerstagmorgen mehrere hundert Angestellte bei einem Warnstreik die Arbeit nieder.