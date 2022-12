Weihnachten ganz international

Die Hettich-Gruppe hat ein Weihnachtsvideo gedreht, an dem sich rund 230 Mitarbeiter weltweit beteiligt haben. Mehr als 70 davon kamen aus den Hettich-Standorten in OWL und waren bei einem Weihnachtsdreh in Kirchlengern/Bünde dabei. Darüber hinaus reichten Kollegen Videobeiträge aus 22 verschiedenen Hettich-Standorten ein.

„Gemäß unserer Unternehmenskultur sollen alle Kolleginnen und Kollegen bei Hettich neben ihren alltäglichen Arbeiten ihre Talente, Ideen und Leidenschaften einbringen können. Deswegen haben wir zum Ende des Jahres eine besondere Weihnachtsaktion gestartet“, informiert Laura-Sophie Putschies, Referentin für Unternehmenskommunikation. So konnten alle, die bei Hettich arbeiten, bei einem gemeinsamen Weihnachtsvideo mitmachen – ganz egal an welchen Standort sie tätig sind. Am Hauptsitz in Kirchlengern/Bünde haben sich mehr als 70 Kollegen aus Produktion, Logistik, Vertrieb, Einkauf, Personal und weiteren Bereichen gemeldet.