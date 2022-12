Wer jagt in Kirchlengern und Löhne Zigarettenautomaten in die Luft?

Schon wieder! Nachdem vor ein paar Tagen ein Zigarettenautomat in Rödinghausen in die Luft gejagt wurde, hat es nun einen in Kirchlengern erwischt. In derselben Nacht wurde auch ein Automat in Löhne demoliert.

Polizei sucht nach Tätern, die mit einem Sprengsatz vorgehen - auch Vorfall in Rödinghausen

Schon wieder: Nachdem erst vor wenigen Tagen ein Zigarettenautomat in Rödinghausen gesprengt wurde, hat es nun einen in Kirchlengern und auch Löhne erwischt.

Eine aufmerksame Passantin bemerkte am Mittwochmorgen (14. Dezember) gegen 5.48 Uhr einen stark demolierten Zigarettenautomaten an der Kreuzung Alte Quernheimer Straße und Schmiedestraße.

Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter den Automaten mit einem Sprengmittel angegangen hatten, um so an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. In welcher Höhe die Unbekannten Beute machten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Schaden an dem Automaten liegt bei rund 2000 Euro. Ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen der Tat und einer Automatensprengung in Löhne in derselben Nacht gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hier hörten Anwohner der Bahnhofstraße gegen 1 Uhr einen lauten Knall. Als sie nach der Ursache des Geräusches sehen wollten, bemerkten die Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an einem augenscheinlich zuvor aufgesprengten Zigarettenautomaten zu schaffen machten und diverse Zigaretten und Bargeld in einen Beutel steckten.

Zeugen beobachten Tat

„Die beiden bisher Unbekannten liefen zu einem silbernen Mercedes, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ellerbuscher Straße davon fuhr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, diese verlief jedoch negativ“, sagt Polizeisprecherin Julia Dowe. Der Schaden am Automaten liegt wie in Kirchlengern bei rund 2000 Euro. Wie viel Bargeld Zigaretten entwendet wurden, ist auch hier noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges in Kirchlengern oder Löhne beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.