Wer kommt für die Kosten auf?

Auf einer etwa 4500 Quadratmeter großen Fläche zwischen Rüterstraße und Brannecker Straße in Kirchlengern-Südlengern will die Diakonische Stiftung Wittekindshof eine Wohnanlage für 24 Bewohner errichten. Bei den Anliegern der Rüterstraße stößt dieses Projekt jedoch auf eine gewisse Skepsis.

Wittekindshof plant größere Wohnanlage in Kirchlengern – Anlieger befürchten teuren Ausbau der Straße

Zwar haben sie grundsätzlich keine Einwände gegen dieses Bauvorhaben und dessen Nutzung. Allerdings befürchten sie eine erhebliche Zunahme des Verkehrs aufgrund der neuen Einrichtung. Die Zahl der ausgewiesenen und eingeplanten Parkplätze betrachten sie als zu gering. „Die Fahrzeuge werden dadurch an der Rüterstraße als auch an der Kirchstraße geparkt“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.