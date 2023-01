Wie kann Kirchlengers Ortskern umgestaltet werden?

Gute Ideen aufgreifen und entwickeln, mit diesem Ziel besuchten Mitglieder der CDU-Fraktion Kirchlengern die Sennegemeinde Hövelhof. Dort hat die Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren den Ortskern modernisiert. Kirchlengerns Christdemokraten um Fraktionschef Torsten Henke und Bürgermeister Rüdiger Meier schnupperten also, inwieweit Hövelhof beispielgebend für die Entwicklung Kirchlengerns rund um das kürzlich freigeräumte Gelände Pöhl sein kann.

Gastgeber Udo Neisens, Fraktionsvorsitzender der CDU im Hövelhofer Rat, führte die Kirchlengerner durch den heimatlichen Ortskern und erläuterte dabei die Planungen und deren städtebauliche Realisierung. Im Fokus war der im Jahr 2020 völlig neu gestaltete zentrale Platz. Der präsentierte sich als Verkehrsraum mit gleichen Aufpflasterungen für Rad-, Auto- und Fußgängernutzung. Im Sommer mit zahlreicher Außenrestauration unter schattigen Bäumen.

„Wir haben in der Planungsphase auf regelmäßige Bürgerinformation gesetzt, mit gutem Ergebnis“, wusste Neisens zu berichten. „Wir haben gelernt, es muss den Menschen gefallen, nicht unbedingt den Architekten.“ Zustimmung kam von den Besuchern aus Kirchlengern. „Mir fallen die fußläufigen Verbindungen von einem Platz zum anderen auf“, meinte Henke. „Es ist zu erkennen, dass hier der Fußgänger im Mittelpunkt steht, das hat die Politik gut gelöst“, resümierte Kirchlengerns Gemeinderat Detlef Kaase.

Nicht ganz vergleichbar

Bürgermeister Meier interessierte sich für die vielen kulturellen Bauwerke, die während des Rundganges vorgestellt wurden. Unter anderen Kulturscheune, historisches Ortsbildrelief und Bronzeschafherde, verbunden mit zahlreichen Events. „Das alles bestätigt mir, dass wir in Kirchlengern mit unseren Kulturveranstaltungen vor dem Rathaus auf dem richtigen Weg sind.“ Hövelhof hat wie Kirchlengern rund 16.000 Einwohner. Jedoch wohnen dort im Kernbereich 12.000 Menschen. Mehr als doppelt so viele wie in Kirchlengern. Insoweit könne man die Entwicklungen nicht eins zu eins vergleichen, waren sich die Kirchlengerner einig.