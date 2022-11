Witzige und temporeiche Komödie

Kirchlengern

Eigentlich bewohnt Modezar Bernhard Fankhäuser sein Penthouse in seiner Berliner „Fankhäuser und Schmidt Model-Agentur“ nur während der Woche. Wenn jedoch drei Menschen dieses Penthouse an einem Samstagabend nutzen wollen und keiner vom anderen wissen darf, kann es schon mal zu turbulenten Situationen kommen. Das konnten auch die Zuschauer des ausverkauften Forums in Kirchlengern bei der Premiere des neuen Stücks vom Jungen Theater Kirchlengern (JTK) „Die wirklich krassen Jungs“ am Samstag, 5. November, erleben.

Von Kim Schmalz