Zigarettenautomat gesprengt

Täter mussten in Kirchlengern offenbar ohne Beute wieder abziehen

Kirchlengern

Kurz vor Heiligabend gab es an der Oberbauerschafter Straße in Kirchlengern einen lauten Knall: Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag, 23. Dezember, versucht, einen Zigarettenautomaten zu knacken – und zwar mit explosiven Material.