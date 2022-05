Kleiderkammer für Ukraine-Flüchtlinge in Herford in neuen Räumen

Herford

Knall auf Fall mussten die Räume am Gehrenberg geräumt werden, jetzt hat „Helpchain“ ein neues Zuhause gefunden: Seit Montag ist die Kleiderkammer für Ukraine-Flüchtlinge an der Berliner Straße 22 zu finden – in der alten, 130 Quadratmeter großen Filiale der Santander-Bank.

Von Moritz Winde