Kleine Künstler können Weihnachtsbäume gewinnen

Nach der erfolgreichen Premiere rufen Familie Moerkerk und das WESTFAELN-BLATT auch in dieser Adventszeit zum Kunstwettbewerb auf. Zu gewinnen gibt es 20 Weihnachtsbäume. Neu: Nicht nur Kitas und Schulen können mitmachen. Alle Institutionen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, dürfen sich beteiligen. Einzige Voraussetzung: Sie müssen aus dem Kreis Herford kommen. Also nichts wie ran an Kleber, Stifte und Schere.

„Beim letzten Mal mussten wir leider vielen absagen - zum Beispiel dem Diakonieverbund Schweicheln. Das hat auch uns traurig gemacht. Um nun mehr Kindern die Chance zur Teilnahme zu ermöglichen, haben wir die Voraussetzungen angepasst“, erklärt Annika Moerkerk.

Der Kreativität sind beim Selbstgebastelten keine Grenzen gesetzt: Ob eine Heiligabend-Szenerie mit Wasserfarben, ein Engel aus Holz und Stoff oder das getöpferte Jesus-Kind: „Wir freuen uns riesig über alle Kunstwerke, die bei uns abgegeben werden. Hauptsache, es hat etwas mit Weihnachten zu tun“, sagt die 34-Jährige. Dabei ist es jedem selbst überlassen, ob das Kunstwerk zu Hause oder im Rahmen eines gemeinsamen Projekts entsteht.

Jeder, der mitmacht, hat die Chance, einen bis zu drei Meter großen Baum geschenkt zu bekommen. Damit alle Teilnehmer dieselben Gewinnmöglichkeiten haben, wird wieder Sohnemann Wim (3) als Glücksfee fungieren und aus allen Einsendungen 20 auswählen – natürlich mit verbundenen Augen.

Die Bäume sind allerdings nicht für das private Wohnzimmer gedacht, sondern sollen in der entsprechenden Einrichtung aufgestellt werden und dort in der Adventszeit für eine heimelige Atmosphäre sorgen. „Natürlich liefern wir die Bäume auf Wunsch auch aus“, verspricht Till Moerkerk (36), der zu den größten Weihnachtsbaum-Züchtern in der Region gehört. Seine Familie, die auf Siekmanns Hof an der Löhner Straße in Falkendiek zu Hause ist, hat sich seit 1978 auf den Anbau von Nordmanntannen, Fichten und Kiefern spezialisiert.

Mit dem Wettbewerb wollen die Moerkerks erneut ein Zeichen der Hoffnung senden. „Vor allem die Kleinen leiden ja unter den aktuellen Krisen“, sagt Annika Moerkerk, die als Pädagogin arbeitet, aber natürlich auch im Familienbetrieb mithilft.

Die Gewinner-Kinder dürfen sich den Baum auf dem Feld natürlich selbst aussuchen und schlagen. „Auch dabei helfen wir gerne“, sagt Till Moerkerk, der sich seit Wochen auf die Saison vorbereitet. Der Verkauf an den sechs Standorten im Kreis Herford startet am 2. Dezember, die Baum-Preise werden angesichts der allgemeinen Verteuerung leicht steigen.

Uns so geht's: Bis zum 21. November können Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Herford ihre Kunstwerke einreichen. Bitte Namen, Alter, Telefonnummer und Einrichtung nicht vergessen. Bilder, Baumschmuck und Co. können persönlich oder per Post abgegeben werden: Siekmanns Hof, Familie Moerkerk, Löhner Straße 135, 32049 Herford.