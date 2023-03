250 Teilnehmer bei Klima-Demos in Bünde und Herford

Die Bewegung Fridays for Future hat für Freitag (3. März) zu einem globalen Klima-Streik aufgerufen. Auch in Bünde und Herford sind diesem Aufruf Aktivisten gefolgt. Sie sehen global und auch lokal Möglichkeiten, um das Klima zu verbessern.

Fridays for Future und Parents for Future gehen auf die Straße

Parents for Future Bünde/Kirchlengern beteiligen sich am globalen Klimastreik und einer Kundgebung in Herford.

„Ich habe keine Sorgen mehr, ich habe Angst und Panik“, sagte Mareike Stellbrink mit Blick auf den Klimawandel. Sie ist in der Gruppe Parents for Future Bünde/Kirchlengern aktiv und hatte am Freitagnachmittag gemeinsam mit Siegfried Thüte zur Klima-Demo in Bünde aufgerufen. Rund 20 Teilnehmer radelten von der Sparkasse in der Innenstadt aus zur Kundgebung nach Herford.