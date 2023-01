Klimapolitik zentrales Thema beim Frauenauftakt in Herford

Und Müller sparte nicht mit Lob: „Mit Stolz kann ich sagen, dass diese so erfolgreiche und wichtige Veranstaltung in der Region seit Jahrzehnten einzigartig ist. Der Frauenauftakt im Kreishaus ist so etwas wie ein Vorbild-Netzwerk für und von Frauen. Ein Alleinstellungsmerkmal für den Kreis Herford“, sagte der Landrat.

Gut 200 Frauen kamen am Donnerstagabend (26. Januar) im Kreishaus zusammen, um sich zu treffen, auszutauschen und über das traditionelle Schwerpunktreferat neue Impulse zu bekommen. Inhaltlich war der Themenschwerpunkt dieses Abends wieder hochaktuell.

„Frauen durch Klimawandel stärker betroffen“

Gotelind Alber vom globalen Netzwerk „GenderCC-Women for Climate Justice“ berichtete von der Frauenperspektive in der internationalen Klima- und Umweltpolitik. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit der Geschlechtergerechtigkeit in klimapolitischen Prozessen. Und obwohl die Datenlage und das Monitoring in diesem Bereich noch nicht ausreichend seien, stünde fest, dass Frauen durch den Klimawandel stärker betroffen seien und darunter auch stärker leiden als Männer, vor allem Frauen im globalen Süden und in Entwicklungsländern.

„Aber auch Deutschland ist noch ganz am Anfang bei der Geschlechtergerechtigkeit in der Klimapolitik. Der Anteil der Frauen in der Politik muss höher sein, die Machtverhältnisse und Strukturen müssen in Frage gestellt werden. Frauen blicken anders auf klimapolitische Prozesse, auch weil sie oft andere Erfahrungen und Bedürfnisse beitragen“, führte Gotelind Alber aus.

Das Musikduo „White Coffee Acoustic Music“ begeisterte die Zuhörerinnen mit selbst komponierten Stücken und neu interpretierten Klassikern. Foto: Kreis Herford

Ein weiteres Highlight des Abends war das Musikduo „White Coffee Acoustic Music“ mit Jennifer und Andy Grove (der zweiten männlichen Ausnahme des Abends). Mit bekannten, aber selbst interpretierten Songs begeisterten sie ebenso, wie mit selbst komponierten Stücken – untermalt mit Gitarren- und Ukuleleklängen.