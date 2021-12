Kliniken im Kreis Herford uneins über Regeln für Besucher

Mehrere Kliniken im Kreis Herford verschärfen nach den Weihnachtsfeiertagen die Regeln für Besucher: Ab dem 27. Dezember gilt 2Gplus im Klinikum Herford, im Lukas-Krankenhaus Bünde sowie im Evangelischen Krankenhaus Enger. Das Mathilden Hospital in Herford bleibt dagegen bei 2G.

Nicht nur im Klinikum Herford gilt für Besucher ab dem 27. Dezember die 2Gplus-Regel. Auch das Lukas-Krankenhaus in Bünde und das Evangelische Krankenhaus in Enger verschärfen die Regeln wegen der Omikron-Mutation.

Damit müssen Klinikbesucher künftig in den meisten Fällen neben einem vollständigen Impf- oder Genesenennachweis auch einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. Dieser muss von einer zertifizierten Teststelle ausgestellt worden sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die aktuellen Besuchszeiten in den Häusern bleiben vorerst bestehen.



„Im Hinblick auf die neue Omikron-Mutation müssen wir eine weitere Vorsorge treffen, um unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu schützen“, sagt Peter Hutmacher, Vorstandssprecher im Klinikum Herford und Geschäftsführer im Lukas-Krankenhaus Bünde. Besuche von Angehörigen seien während des Krankenhausaufenthaltes für Patienten aber auch wichtig, deshalb solle die Möglichkeit dazu auch weiterhin sichergestellt werden.

„ Es kann in ein paar Tagen ganz anders aussehen. Wir fahren alle auf Sicht. “ Dr. Georg Rüter, Geschäftsführer Mathilden Hospital

Im Herforder Mathilden-Hospital soll weiterhin die 2G-Regel gelten. Er stehe mit Hutmacher im täglichen Kontakt und es gebe in dieser Frage ein Für und Wider, sagt Mathilden-Geschäftsführer Dr. Georg Rüter. Er sehe momentan aber keine gravierende Verbesserung durch 2Gplus. Der Nutzen rechtfertige die zusätzlichen Kosten nicht.

Bereits jetzt sei die Rezeption sehr stark belastet – von den Anfeindungen ganz zu schweigen. Zudem erhalte jeder Besucher des Mathilden Hospitals eine neue FFP2-Maske. Und: „Bei den Corona-Patienten ist die Zahl seit zwei Wochen stabil, ja sogar leicht abnehmend.“

Jedoch fügt Rüter hinzu, die auf einer Abwägung beruhenden Regelung gelte vorerst: „Es kann in ein paar Tagen ganz anders aussehen. Wir fahren alle auf Sicht.“ Die Mühlenkreiskliniken in Lübbecke hatten die 2Gplus-Regel für Besucher bereits am Dienstag eingeführt.