Messerattacke nach Flucht: Klinikum Herford droht Klage

Versäumnisse werden geprüft - Gericht ordnet dauerhafte Unterbringung an

Herford

Es sei „ein unfassbar vermeidbares Leid“ gewesen, meint Verteidiger Christian Thüner. „Das gilt für Opfer und Täter.“ Nach der Flucht über den Zaun der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie am Klinikum hatte sein Mandant im Januar in Enger einen Bekannten (52) niedergestochen. Dafür muss er jetzt dauerhaft in die Gerichtspychiatrie. Für das Klinikum könnte es allerdings noch ein juristisches Nachspiel geben.

Von Bernd Bexte