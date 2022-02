Kreis Herford bietet zweite Auffrischungs-Impfung an

Kreis Herford

Die Möglichkeit, sich eine zweite Auffrischungs-Impfung gegen Corona zu holen, gibt es ab Montag, 21. Februar, in der Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger. Eingesetzt werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Ab sofort gibt es außerdem Termine dafür in der Impfstelle im ehemaligen Saturn in Herford.