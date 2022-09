Kreis Herford hat noch viele offene Ausbildungsplätze

So lässt sich steuern, was schmeckt: Die Ernährungsindustrie ist auf einem hohen Level digitalisiert. Maschinen regeln eine Menge rund um die Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken. Es fehlt aber an Azubis.

Betroffen ist von diesem Azubimangel auch die Lebensmittelindustrie. Thorsten Kleile von der NGG-Region Bielefeld-Herford appelliert deshalb an Jugendliche und junge Erwachsene, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, sich auch in diesem Sektor umzusehen: Die Branche biete vom Süßwarentechnologen bis zur Chemielaborantin abwechslungsreiche Berufe bei solider Bezahlung.

Die Lebensmittelindustrie gilt als viertgrößter Industriezweig in Deutschland. Mit etwa 2300 Beschäftigten im Kreis Herford sei die Branche ein „wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region“, so Kleile. Wer hier lerne, habe später einen krisenfesten Job, denn: „Gegessen und getrunken wird immer.“ In der Corona-Pandemie hätten viele Lebensmittel- und Getränkehersteller auf Hochtouren gearbeitet – während andere Branchen ihre Beschäftigten in Kurzarbeit schicken mussten, betont der Gewerkschafter.

Künstliche Intelligenz steuert viele Abläufe

Gefragt sei derzeit insbesondere die Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Mit diesem Abschluss in der Tasche hätten Gesellen gute Karten auf dem Arbeitsmarkt, ist Kleile überzeugt. Nach der Ausbildung könnten sie je nach Betrieb eine Spezialisierung etwa für Getränke oder Tiefkühlwaren draufsatteln und es bis zum Industriemeister bringen. „Aber Lebensmitteltechniker sind nicht nur Fachleute für Brause und Backfisch. Auch die rasante Entwicklung bei der Digitalisierung macht die Berufe spannend. Künstliche Intelligenz ist in der Ernährungsindustrie längst angekommen und steuert zum Beispiel Abläufe in der Lagerlogistik“, erklärt Kleile.

Auch wer sich für Mechatronik und IT interessiere, sei in der Branche an der richtigen Stelle. Mehr Infos rund um die Berufsausbildung in der Ernährungsindustrie, im Gastgewerbe und im Lebensmittelhandwerk gibt es – ebenso wie Tipps und Hilfsangebote – bei der Jungen NGG unter: www.ausbildungsstart.ngg.net.