Kreis Herford erinnert an Leinenpflicht für Hunde

Die untere Naturschutzbehörde des Kreises bittet alle Hundehalterinnen und Hundehalter, ihre Vierbeiner vor allem in den Naturschutzgebieten verstärkt an die Leine zu nehmen.

„Für viele Tiere beginnt in den nächsten Wochen eine sehr sensible und bedeutsame Zeit. Freilaufende Hunde stören und beunruhigen etwa brütende Vögel - vor allem die Vogelarten, die ihr Nest am Boden oder in Bodennähe bauen“, erklärt Timo Schubert vom Naturschutz und der Regionalplanung des Kreises.

Naturschutzgebiete sind wichtige Nistplätze und gleichzeitig ein bedeutsamer Nahrungsraum, Rast- und Schlafplatz, ein Jagdrevier sowie ein Versteck für größere und kleinere Tierarten wie Vögel, Säugetiere, Amphibien und Insekten. Sie alle zusammen bilden eine Lebensgemeinschaft und sind voneinander abhängig.

Rehwild, Hasen und Vögel versuchen grundsätzlich vor Hunden zu fliehen, da sie diese als natürliche Feinde betrachten – egal wie gut ein Hund gehorcht. Viele Vögel geben nach bestimmten Begegnungen oder Erlebnissen sogar ihr Nest auf – das heißt, die Eier erkalten und Jungvögel verhungern.

Verletzung der Anleinpflicht kein Kavaliersdelikt

Die untere Naturschutzbehörde des Kreises Herford bittet deshalb alle Hundefreundinnen und Hundefreunde, ihre Tiere in Naturschutzgebieten stets an der Leine und auf den Wegen zu führen. „Die Bedürfnisse der wildlebenden Tiere zu respektieren und zu berücksichtigen ist wichtig - nicht nur im Frühjahr, sondern das ganze Jahr über“, betont Schubert.

Durch das Landesjagdgesetz wird das freie Laufen von Hunden beschränkt – so dürfen Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Hunde nur unter Aufsicht und Kontrolle auf befestigten Wegen von der Leine lassen. Die Verletzung der Anleinpflicht kann im äußersten Fall sogar als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.