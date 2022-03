Kreis Herford meldet drei weitere Corona-Tote

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 hat der Kreis Herford am Mittwoch gemeldet. Bei den Opfern handelt es sich um eine 88-jährige Frau aus Herford, einen 90-jährigen Mann aus Spenge und eine 69-jährige Frau aus Hiddenhausen. Insgesamt steigt die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis damit auf 295.

Binnen eines Tages sind außerdem 823 neue Corona-Infektionen registriert worden. Kreisweit gelten aktuell 9060 Personen als infiziert. Sie verteilen sich auf Herford (2449), Hiddenhausen (591), Bünde (1874), Kirchlengern (589), Rödinghausen (407), Spenge (380), Enger (604), Vlotho (622) und Löhne (1544).

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie kreisweit 58.947 Corona-Infektionen bekannt geworden. In 49.592 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1214,9.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 73 Patient/innen mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Sieben von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, vier sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 146 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.