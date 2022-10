Kreis Herford meldet zehn weitere Corona-Tote

Die Corona-Zahlen im Kreis Herford verharren auf hohem Niveau. In seinem wöchentlichen Update hat der Kreis am Donnerstag 2.569 neu registrierte Infektionen binnen sieben Tagen bekannt gegeben. In der Vorwoche waren es 2712 gewesen. Außerdem gibt es zehn weitere Todesfällen.

Aktuell sind kreisweit 4391 infizierte Personen registriert (Vorwoche: 3943). Sie verteilen sich auf Herford (1089), Hiddenhausen (376), Bünde (749), Kirchlengern (275), Rödinghausen (153), Enger (295), Spenge (262), Vlotho (372) und Löhne (820). Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 893,7 (Vorwoche: 910,1).

Bei den zehn Todesfällen handelt es sich um Personen im Alter zwischen 79 und 96 Jahren. Sie stehen in keinem Zusammenhang zueinander, teilt der Kreis Herford mit. Insgesamt gibt es damit seit Ausbruch der Pandemie kreisweit 377 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Insgesamt meldet das LZG kreisweit bislang 118.177 infizierte Personen. Davon gelten 113.409 Personen als genesen. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 893,7.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 89 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt (Vorwoche: 77), eine Person muss intensivmedizinisch versorgt werden (Vorwoche: 1). Insgesamt befinden sich derzeit 156 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes (Vorwoche 121).

Impftermine

In den beiden Impfstellen in Enger (Bustedter Weg 16) und Herford (Augustinerplatz) wird weiter geimpft. Die Impflinge werden darum gebeten, im Vorhinein einen Termin zu vereinbaren. Eine Impfung ist zwar auch ohne Termin möglich, führt aber bei erhöhtem Aufkommen zu Wartezeiten und Verzögerungen im Betriebsablauf. Die Betriebszeiten sowie der Link zur Terminvereinbarung sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden.

In beiden Impfstellen stehen neben den angepassten mRNA-Impfstoffen zur Auffrischungsimpfung nach wie vor die bislang bekannten Vakzine für die Grundimmunisierung zur Verfügung.

Die Impfstelle in Enger bietet am Freitag, 21. Oktober, sowie am Mittwoch, 26. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr Impfungen an. Die Impfstelle in Herford bietet am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 14 Uhr und am Freitag, 28. Oktober, von 14 bis 18 Uhr Impfungen an.

Mit Ausnahme von Samstag, den 22.10., können an allen Terminen und Standorten auch 5 bis 11-Jährige geimpft werden.

Impfstatistik

Im Kreis Herford wurden bislang 542.811 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Darunter fallen 179.033 Erstimpfungen, 183.386 Zweitimpfungen sowie 145.401 erste und 34.991 zweite Auffrischungsimpfungen.