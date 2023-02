Kreis Herford richtet Runden Tisch zum Thema Energiekosten ein

Ob Strom, Gas, Heizöl oder Fernwärme - die Energiekosten sind in Folge des Ukraine-Krieges in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Vor allem für einkommensschwache Haushalte ein großes Problem. Um für eine möglichst optimale Unterstützung bei diesem Them a zu sorgen, lädt Landrat Jürgen Müller wichtige Akteure regelmäßig zu einem Runden Tisch.

Foto: picture alliance/dpa