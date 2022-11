Kreis Herford: Sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Insgesamt meldet das LZG kreisweit bislang 123.067 infizierte Personen. Davon gelten 120.346 Personen als genesen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (421), Herford (535) Hiddenhausen (218), Löhne (402), Rödinghausen (106), Kirchlengern (163), Spenge (111), Enger (172) und Vlotho (204).

Es gibt sechs weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um Personen im Alter zwischen 71 und 92 Jahren. Die Todesfälle stehen in keinem Zusammenhang zueinander, teilt der Kreis Herford mit. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 389 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Derzeit werden 32 Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden zwei Personen intensivmedizinisch behandelt, davon ist eine Person beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 126 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

In den beiden Impfstellen wird auch in der nächsten Woche weiter geimpft.

Die Impflinge werden darum gebeten, im Vorhinein einen Termin in der Impfstelle zu vereinbaren. Eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung ist zwar möglich, führt aber bei erhöhtem Aufkommen zu Wartezeiten und Verzögerungen im Betriebsablauf. Die Betriebszeiten sowie der Link zur Terminvereinbarung sind unter www.kreis-herford.de/Impfstellen zu finden.

Zusätzlich wird es am Dienstag, 15. November, von 14 bis 18 Uhr in Café Miteinander in Hiddenhausen (Rathausplatz 4) einen mobilen Impftermin geben. Hier sind noch einige Termine frei.