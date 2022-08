Kreis Herford setzt auf Wasserstoff

Herford

Hilft Wasserstoff aus der Energiekrise? Der Kreis Herford will sich an der Wasserstoffmodellregion „HyDrive OWL“ beteiligen. Gemeinsam mit den anderen OWL-Kreisen sowie der Stadt Bielefeld soll in den kommenden Monaten eine gemeinsame Bewerbung ausgearbeitet werden. Es geht um immerhin 15 Millionen Euro.