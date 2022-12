Kreis Herford soll Partnerschaft in die Ukraine knüpfen

Die Solidarität der Menschen im Kreis Herford mit der Ukraine ist groß, hier eine Spendensammlung am 6. März am Gemeindehaus in Herford-Herringhausen. Der Kreis Herford soll eine offizielle Partnerschaft zu einer Region im kriegserschütterten Land gründen, regt die FDP-Kreistagsfraktion an.

Foto: Bexte